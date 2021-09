Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Festival du jeu vidéo : Grand Quizz spécial Manga/animé/jeu vidéo Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Festival du jeu vidéo : Grand Quizz spécial Manga/animé/jeu vidéo Mourenx, 25 septembre 2021, Mourenx. Festival du jeu vidéo : Grand Quizz spécial Manga/animé/jeu vidéo 2021-09-25 – 2021-09-25 Le Mix 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Que vous soyez plutôt jeu vidéo, manga, animé ou les trois, vos connaissances seront mises à rude épreuve, mais toujours dans la bonne humeur !

Moment à partager en famille ou entre amis !!! Que vous soyez plutôt jeu vidéo, manga, animé ou les trois, vos connaissances seront mises à rude épreuve, mais toujours dans la bonne humeur !

Moment à partager en famille ou entre amis !!! +33 5 59 80 58 80 Que vous soyez plutôt jeu vidéo, manga, animé ou les trois, vos connaissances seront mises à rude épreuve, mais toujours dans la bonne humeur !

Moment à partager en famille ou entre amis !!! Le Mix dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Le Mix 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville 43.37068#-0.6288