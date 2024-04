Festival du Jeu La Coupole Saint-Loubès, samedi 13 avril 2024.

Festival du Jeu La Coupole Saint-Loubès Gironde

Le Festival du Jeu revient pour sa 29e édition, une merveilleuse occasion de découvrir des jeux en intérieur et en extérieur, de s’amuser en famille ou entre amis. Plusieurs espaces sont prévus, adaptés à chaque tranche d’âge activités ludiques, sportives et culturelles, jeux surdimensionnés, jeux de société et de cartes, espace multimédia, présence de partenaires, expositions thématiques, spectacles tout public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-18 19:00:00

La Coupole 36 Chemin de Nice

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lacoupole.org

