FESTIVAL DU JEU RPGERS

FESTIVAL DU JEU RPGERS, 26 août 2022, . FESTIVAL DU JEU RPGERS Association multiculturelle

2022-08-26 – 2022-08-28

Association multiculturelle EUR Festival RPGERS :

Chaque année, le festival se décline en fonction d’un thème, l’occasion d’une grande créativité sans cesse renouvelée. RPGers est un défi, un projet de rencontre autour de jeux dans la campagne gersoise. Son nom vient de la contraction entre « Role Playing Game et Gers, c&’est-à-dire : Jouer un rôle dans le Gers, car si ce festival est également un énorme Salon du JEU (9000m² d’espace), il est avant tout un lieu où l’on JOUE ! Collection Tourisme Gers/RP GERS

Association multiculturelle

dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Autres Lieu Adresse Association multiculturelle lieuville Association multiculturelle