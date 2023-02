Festival du Jeu Palais des Congrès et des Expositions Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Festival du Jeu Palais des Congrès et des Expositions, 6 avril 2023, Valence

2023-04-06 – 2023-04-07

Drome 6 900m2 de jeux, 12 432 visiteurs en 2022, nous vous attendons encore plus nombreux pour cette 10e édition! +33 4 75 79 23 50 https://www.festivaldujeuvalence.fr/ Palais des Congrès et des Expositions 16 Avenue Georges Clémenceau Valence

