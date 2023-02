Festival du jeu LudOcéan Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Festival du jeu LudOcéan, 21 avril 2023, Clohars-Carnoët . Festival du jeu LudOcéan 1 Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistere

2023-04-21 – 2023-04-23 Clohars-Carnoët

Finistere L’inauguration aura lieu le Vendredi 21 Avril 2023 à 19h. Elle sera suivi par une soirée de jeux de rôles et de jeux de cartes.

Le festival ouvrira ses portes à 10h le samedi 22 Avril et les fermera à 18h le dimanche 23 Avril 2023.

Au programme : des jeux de société pour tous, des jeux vidéos, des invités (auteurs de jeux, illustrateurs, associations…), des tournois, un camp de GN, du Trollball, des jeux sportifs, un concours de costumes et plus encore. ludotheque@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 09 79 78 http://ludothequecloharscarnoet.blogspot.com/ Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse 1 Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistere Ville Clohars-Carnoët lieuville Clohars-Carnoët Departement Finistere

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet /

Festival du jeu LudOcéan 2023-04-21 was last modified: by Festival du jeu LudOcéan Clohars-Carnoët 21 avril 2023 1 Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistere Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistere