Festival du jeu JOUONS! #6 Halle Bérégovoy Mondeville, samedi 16 mars 2024.

Festival du jeu JOUONS! #6 Halle Bérégovoy Mondeville Calvados

C’est le grand retour du festival du Jeu JOUONS! moment ludique incontournable en Normandie ! Le temps d’un week-end associations, ludothèques, auteurs et éditeurs de jeux, dessinateurs et bénévoles passionnés vous font partager leur passion du jeu sous toutes ses formes.

Pour sa 6e édition, un large éventail d’animations autour des jeux de société, jeux de plateaux, jeux rétro, rétro gaming, jeux vidéo, escape game, Loup garou, Lego géant, Échecs, Jeu de Go, espace enfance, ateliers créatifs, espace boutique… et beaucoup d’autres animations vous attendent.

Comment s’y rendre ?

À vélo parking vélo sur place

En bus Twisto ligne 6

En voiture parking de 200 places, pensez à covoiturer !

Restauration sucrée et salée sur place toute la journée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 18:30:00

Halle Bérégovoy 6 Rue Calmette

Mondeville 14120 Calvados Normandie contact@mondeville.fr

L’événement Festival du jeu JOUONS! #6 Mondeville a été mis à jour le 2024-02-12 par Calvados Attractivité