2023-01-28 – 2023-01-29

Bouches-du-Rhône Ce festival organisé par l’association Tour de Jeu s’adresse autant à un public familial qu’à un public connaisseur.

Les bénévoles se feront un plaisir de vous partager leur passion en vous invitant aux différentes tables de jeux. Le festival du jeu revient à Istres. Venez vous divertir en famille et entre amis en découvrant ou re découvrant le jeu sous ses formes multiples: jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de société modernes, jeux de figurines, jeux de rôles… tourdejeu.istres@gmail.com +33 6 64 81 04 61 Place Champollion Halle polyvalente Istres

