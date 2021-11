Caen Caen Caen, Calvados Festival du Jeu et de l’Imaginaire Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Festival du Jeu et de l’Imaginaire Caen, 26 novembre 2021, Caen. Festival du Jeu et de l’Imaginaire 1 rue d’isigny 1 Rue d’Isigny Caen

2021-11-26 – 2021-11-28 1 rue d’isigny 1 Rue d’Isigny

Caen Calvados L’association “Jouons ensemble” invite le public à son 12ème festival du Jeu et de l’Imaginaire.

Cet événement ludique, ouvert à tous gratuitement, met à disposition des visiteurs l’ensemble des jeux de l’association animés par ses bénévoles.

Jeux de société, jeux de figurines, escape game, espace pour les 0/6 ans, créateurs de jeux, dessinateurs, auteurs, boutiques, loterie, buvette…chacun y trouvera un univers adapté à ses goûts.

Horaires : Vendredi de 20h à 23hSamedi et dimanche de14h à 18h30

© Rémi Bostal L’association “Jouons ensemble” invite le public à son 12ème festival du Jeu et de l’Imaginaire. Cet événement ludique, ouvert à tous gratuitement, met à disposition des visiteurs l’ensemble des jeux de l’association animés par ses… contact@jouons-ensemble.org https://www.jouons-ensemble.org/ L’association “Jouons ensemble” invite le public à son 12ème festival du Jeu et de l’Imaginaire.

Cet événement ludique, ouvert à tous gratuitement, met à disposition des visiteurs l’ensemble des jeux de l’association animés par ses bénévoles.

Jeux de société, jeux de figurines, escape game, espace pour les 0/6 ans, créateurs de jeux, dessinateurs, auteurs, boutiques, loterie, buvette…chacun y trouvera un univers adapté à ses goûts.

Horaires : Vendredi de 20h à 23hSamedi et dimanche de14h à 18h30

© Rémi Bostal 1 rue d’isigny 1 Rue d’Isigny Caen

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse 1 rue d'isigny 1 Rue d'Isigny Ville Caen lieuville 1 rue d'isigny 1 Rue d'Isigny Caen