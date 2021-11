Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Festival du Jeu d’Échecs du Quercy Blanc Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: 46170

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Programme : Samedi 20 novembre, salle de la mairie : 09h – 18h : parties libres / échiquiers géant

09h – 12h30 : initiation pour débutant

09h – 12h30 : master class “comment faire échec et mat”

14h-18h : tournoi débutant Dimanche 21 novembre, salle des fêtes : Tournoi amateur et expert de 09h à 18h, en 7 rondes de 15 min + 3 sec

Premier prix : 200 €, Prix par catégories

