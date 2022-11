FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ DE LILLEBONNE – EDITION 2022 Lillebonne, 3 décembre 2022, Lillebonne.

FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ DE LILLEBONNE – EDITION 2022

Impasse des Aulnes Salle des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime Salle des Aulnes Impasse des Aulnes

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-04 02:00:00

Salle des Aulnes Impasse des Aulnes

Lillebonne

Seine-Maritime

La Ville de Lillebonne vous donne rendez-vous, samedi 3 et dimanche 4 décembre à la salle des Aulnes, pour partager, avec les passionnés de jeux : animateurs de la ville, bénévoles, associations, auteurs, illustrateurs ou éditeurs de jeux… de formidables moments de partage et de découverte (ou de redécouverte !)

Quels que soient votre âge et vos goûts, il y a forcément le jeu qu’il vous faut au festival : jeux d’ambiance, de logique, de mémoire, de connaissance, de plateau, de bluff, de coopération, de dés, de cartes… jeux de construction, jeux d’imitations, jeux vidéos… L’occasion idéale de découvrir de nombreux jeux ! Impossible de ne pas y trouver votre bonheur !

Au programme :

Des tournois

Que diriez-vous de vous affronter sur vos jeux favoris ? Alors qui ressortira vainqueur ?

Samedi

15h00 – Blokus

16h30 – Dragomino (réservé au – de 10 ans)

18h00 – Battle sheep

20h00 – Les aventuriers du rail

Dimanche

11h00 – Mon 1er Carcassonne (réservé au – de 10 ans)

15h00 – Happy City

16h30 – Skyjo

Des rencontres et des découvertes

Profitez de ce week-end pour rencontrer les auteurs, éditeurs et illustrateurs. Ils se rendront disponibles pour répondre à toutes vos questions, dédicacer leurs jeux ou tout simplement papoter avec vous. De plus, chaque année, de nouveaux jeux sont créés. Sur le festival, nous mettons aussi l’accent sur ces talents et nous vous proposons de découvrir de nouveaux jeux et prototypes. Rendez-vous à l’espace créateur pour échanger, rencontrer et découvrir.

Des espaces dédiés

Pour ces deux jours de convivialité autour du jeu, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts, chacun y trouvera son compte. Différents espaces seront installés dans la salle des Aulnes :

Espace petite enfance : Espace réservé pour les plus de 2 ans, sous la surveillance d’un adulte. Les petits retrouveront des jeux d’imitation ( vétérinaire, chantier…), des jeux d’exercice (toboggan, puzzle…), et des jeux d’assemblage (duplo, kappla…)

Espace jeux de société pour les 3-103 ans : Lieu central du festival, retrouvez une centaine de jeux de société pour découvrir un nouveau monde ludique avec les animateurs.

Espace jeux de société pour les 8-108 ans : Vous êtes déjà un grand joueur ? Venez jouer avec les associations de joueurs spécialement venues des quatre coins de la Normandie. Vous pourrez y retrouver des associations.

L’association Jeux de Jief (Sorquainville) : http://jeuxdejief.over-blog.com/

L’association Le Quai des Jeux (Le Havre) : https://www.facebook.com/lequaidesjeuxlehavre/

L’association ZGames (Elbeuf) : https://www.facebook.com/Zgames.elbeuf/

L’association Ludus Stimulus (Rogerville): http://ludusstimulus.wordpress.com/

L’association Les aventuriers du jeu (Gonfreville) : https://www.facebook.com/lesaventuriersdujeu76/

L’association C.O.W Découverte et initiation au jeu Mémoire 44 : https://www.facebook.com/VladRodchenk

Tu joues ou quoi !!! (Chaine Youtube) : https://www.youtube.com/c/TUJOUESOUQUOI/featured

Espace jeux vidéos : Anim’ado et la MJC de Lillebonne vous invitent dans un espace entièrement dédié aux jeux vidéos. Des tournois sont également organisés le samedi et dimanche.

Espace exposition de LEGO-DUPLO : Partez à la découverte de LEGO-DUPLO, Patrick Chassy et l’association Ludibrick vous proposent des animations avec un diorama Playmobil ainsi que des ateliers de construction pour le plaisir des petits et des grands.

Un espace de vente

Vous avez trouvé le jeu idéal ? Vous souhaitez commencer vos cadeaux de Noël ? ou tout simplement vous faire plaisir ? La boutique » Le Décalé² » de Bolbec, » Le Décalé » du Havre et « Les P’tits loups » de Lillebonne seront présents sur place avec de nombreux jeux à vendre. Vous trouverez forcément votre bonheur !

De la restauration

Après moultes parties de jeux et découvertes, un petit encas s’impose. L’association du Becquet et le jumelage de Lillebonne vous proposeront des boissons, des croques, des frites saucisses, ainsi que différents gâteaux. En plus de déguster de bons petits mets, vous ferez un belle action ! En effet, l’argent récolté sera reversé au téléthon.

ludotheque@lillebonne.fr +33 2 35 31 89 06

