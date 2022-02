Festival du jeu de Mondeville Mondeville, 12 mars 2022, Mondeville.

Festival du jeu de Mondeville Salles des fêtes Route de Rouen Mondeville

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12 18:30:00 Salles des fêtes Route de Rouen

Mondeville Calvados Mondeville

La Ville de Mondeville organise une nouvelle édition de son festival du jeu.

Au programme de ces deux journées festives : Jeux géants, jeux de société, jeux vidéo, tournoi, jeux de rôle, espace petite enfance et de nombreuses surprises !Samedi 12 mars, de 14 h à minuit Faites vous peur avec les sessions de « Loup garou » avec l’association Faim d’Jeux. (De 14h à minuit, inscription sur place)Petits et grands, venez vivre la passion du « Lego » avec l’association Normand’ BricksJeux de rôle sur table (de 14h à 18h avec l’association Les Mercenaires du Jeu)Enquête « Quel est donc ce jeu mystère ? » (De 16h à 17h pour les 7-11 ans. Inscription sur place)Soirée mystère avec une Murder party (de 20h à 22h30 avec l’association Les Mercenaires du Jeu. Inscription sur place à partir de 19 h (places limitées)

Dimanche 13 mars, de 14h30 à 18h30 Venez vous tester à l’Escapegame « MissionProméthéus » toutes les 40 mn à partir de 14 h avec Lock Quest –Escape game. Inscription sur place, 6 joueurs par sessionLe Club d’Échecs Caen-Alekhine vous attend dès 14h pour une initiation aux échecs. De 16h à 17h, tournoi avec lots à gagner (inscription sur place)Venez jouer face à un mur digital, animation interactive avec Digi and Co

En continu samedi et dimanche :Jeux de société, jeux en bois géants, jeux de plateau, jeux de figurines avec le Pion magique, Être et Jouer et l’association Les Molkkeurs ludopathesJeux vidéo, rétrogaming… avec l’association Jouons Ensemble.Venez échanger avec des éditeurs et auteurs de jeux et tester leurs prototypes.Espace petite enfance/enfance (jeux symboliques, d’éveil, de construction, jouets…) avec la puérithèque Prête moi un jouet et des animateurs.Duels ! 3 victoires ou le « Quitte ou double » et la couronne est à vous ! Jeux à gagner en lots

Port du masque et pass vaccinal obligatoire

Plus de renseignements sur le site internet de la Ville de Mondeville.

+33 2 31 35 52 00 https://www.mondeville.fr/

Ville de Mondeville

Salles des fêtes Route de Rouen Mondeville

