Festival du jeu de l’association Martingale Salle des Fêtes – boulevard des Lices, 8 octobre 2021, Arles.

Festival du jeu de l’association Martingale

du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre à Salle des Fêtes – boulevard des Lices

Cette année, la 8e édition du Festival du Jeu de Martingale aura bien lieu ! L’association Martingale, ludothèque associative vous invite les 8, 9 et 10 octobre 2021 à venir jouer. Petits et grands, venez vous retrouver autour des nouveautés de l’année et des coups de cœur de nos bénévoles et adhérents, pour découvrir ou redécouvrir des jeux ! Ça se passe à la Salle des fêtes d’Arles (13) sur le Boulevard des Lices. Vendredi 8 octobre : de 18 h à 02 h samedi 9 octobre : de 10 h 00 à 02 h dimanche 10 octobre : de 10 h à 19 h Vu le contexte sanitaire, pass sanitaire dés 12 ans et port du masque obligatoire. L’accès au festival est gratuit pour tous et accessible dés 6 ans. Nos bénévoles seront aux petits soins pour vous aider à choisir un jeu et à vous l’expliquer en cas de besoin. Par ailleurs, nous n’aurons pas accès à la Maison de la vie associative donc il n’y aura pas d’espace petite enfance.

Entrée libre

du 8 au 10 octobre 2021, l’association Martingale investit la salle des fêtes ! Avalanche de jeux de société au programme !

Salle des Fêtes – boulevard des Lices Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T19:00:00