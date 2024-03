Festival du Jeu de Cabestany Centre Culturel jean ferrat Cabestany Cabestany, samedi 6 avril 2024.

Festival du Jeu de Cabestany Venez vous installer sur un de nos espaces ludiques et découvrir l’univers du jeu sous toutes ses formes. Accompagnés de nos animateurs pour vous apprendre les règles. Samedi 6 avril, 09h00, 14h00 Centre Culturel jean ferrat Cabestany

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T21:30:00+02:00

L’association Joc d’Estany vous invite à jouer le temps d’une après-midi et d’une soirée! Venez découvrir l’univers du jeu sous toutes ses formes, que ce soit jeux de dés, d’ambiance, de cartes, de plateau, de figurines, de rôles, experts et même de pichenettes… vous trouverez forcément votre bonheur! Pas besoin de décrypter les règles, nous sommes là pour vous les expliquer et vous accompagner dans vos découvertes!

Au programme :

De 14h à 21h30 en continu vous pourrez vous installer au sein des différents espaces de jeux répartis dans tout le Centre Cultuel.

Des auteurs et des éditeurs de jeux : Rencontrez des auteurs, tester les nouveaux et leurs anciens jeux.

Mathieu Baiget de Ludiconcept auteur de Cuistot Fury

Romaric Galonnier avec Splito, Focus et co-auteur de Mon puzzle Aventure: Dragon

Juan Rodriguez auteur de Sur le fil, Silex and the City et Cartzzle

Ludiconcept et Pitchgames, deux éditeurs locaux, vous proposent de découvrir leurs dernières créations

Les boutiques Sortilèges & Cajélice vous proposent à la vente une sélection de jeux.

Entre le jeu de rôle et le cluedo, c’est la Murder Party! menez l’enquête en chair et en os, et découvrez lequel d’entre vous est l’assassin!!!

Espace prototypes : venez découvrir et tester en exclusivité des jeux en cours de développement présentés par leurs auteurs!

Amateurs de jeux de cartes à collectionner ? Un espace y sera également dédié! Venez découvrir la gamme Flesh & Blood, ou jouer à votre jeu préféré sur une des tables mises à votre disposition!

Les associations la Guilde du fantastique, la Tablée des trolls, Ars Ludica et le club de Bridge de Cabestany s’installent au cœur du festival pour vous immerger dans d’autres univers de jeux.

L’association jeu de société-Conflent 66 sera également présente pour nous prêter mains fortes.

Si vous avez un petit creux ou une petite soif, le food-truck La Camionnette Verte, et une buvette sont à votre disposition.

Des rendez-vous :

Deux tournois gratuits :

Skull King – Ouvert à tous les pirates en herbe, petits et grands ! 17h premier tour / 18h demi-finale / 20h finale suivie de la remise des prix

« Pitch Game » 16h phase de pool /17h30 8ème de finale/ 18h30 1/4 de finale / 19h30 demi-finale /20h30 Finale

-> Inscriptions sur place

Un espace de jeux pour les experts vous accueillera également… Préparez vous à faire fumer vos neurones !

-> Inscriptions sur place

Des parties de Loups-Garou – La journée sera également ponctuée de parties de jeux à rôles cachés animées par nos membres les plus fourbes.

-> Inscriptions sur place

Murder Party : 15h30 :

-> En préinscription : https://murder.jocdestany.fr et Sur place le jour même

D’autres temps importants :

Tombola une tombola sera organisée par Joc D’Estany, alors n’hésitez pas à tenter votre chance ! 19h Tirage au sort et remise des lots

-> Vente des tickets sur place

Sélection de livres jeux à la bibliothèque de 14h à 17h30. Et si on s’amusait avec des livres? Enquêtes au fil des pages,enigmes, filtres de couleur, livres d’artistes, pop-up… le livre aussi peut être un terrain de jeu où l’imagination et la créativité sont stimulées.

Une table à la bibliothèque vous attend, avec une sélection d’ouvrages, pour petits et grands.

Pour un début en douceur

Marché aux jeux · 9h – 12h – Vide grenier exclusivement dédié à la vente, troc, achat de jeux d’occasion. Les frais de participation de 5€ comprennent la mise à disposition d’une grande table et 2 chaises. Inscription avant le 30 mars 2024 .

-> Inscription www.marche.jocdestany.fr

Atelier Les jeux pour les tout-petits : Pourquoi ? Comment ? 10h – 12h – animé par Séverine Pagès, et l’association Grandir ensemble et la bibliothèque de Cabestany. Des jeux pour les bébés et tout-petits… expériences, stimulations, imagination et curiosité… quels sont les effets bénéfiques de ces moments ludiques partagés entre bébés et parents/adultes ? Etayage et propositions de nombreuses pistes aux parents/adultes, pour fabriquer eux même des outils d’apprentissages et d’amusement.

Centre Culturel jean ferrat Cabestany Centre Culturel Avenue du 19 mars 1962, Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie

