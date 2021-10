Cenon Centre culturel Château Palmer Cenon, Gironde Festival du Jeu Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Samedi 9 octobre —————- ### 14h-19h * Jeux en bois XXL * Escape game _Inscriptions sur place / 3-4 personnes / session de 30 minutes_ * Inititation au geocaching: parcours en extérieur _Départ à 17h & 17h30 / session de 45 minutes_ * Tombola: tirages à 17h & 17h30 ### 19h30-20h30 * Ludo-schmilblick _Repartez avec un jeu en découvrant le schmilblick_ Dimanche 10 octobre ——————- ### 10h-18h * Jeux en bois XXL * Escape game _Inscriptions sur place / 3-4 personnes / session de 30 minutes_ * Jeux “Roll & Write”, de 14h30 à 16h * Tombola: tirages à 14h & 17h Tout au long du week-end: boutique de jeux & buvette

Entrée libre / pass sanitaire exigé dès 12A

Venez jouer en famille, entre amis ou voisins au Château Palmer! Escape game, geocaching, jeux en bois, le plus dur reste de choisir! Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

