Festival du jeu : Blagnac joue – Samedi 26 mars Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Festival du jeu : Blagnac joue – Samedi 26 mars Parc des Ramiers, 26 mars 2022, Blagnac. Festival du jeu : Blagnac joue – Samedi 26 mars

Parc des Ramiers, le samedi 26 mars à 10:00

Véritable phénomène de fond, on n’hésite pas à lâcher son jeu vidéo pour retrouver le plaisir de jouer ensemble, toutes générations confondues. Prolongez le plaisir en participant à la nouvelle édition du festival du jeu, organisé par l’association [**Loca**](https://loca-jeux.fr/wordpress/) et la [**Médialudo**](https://medialudo.blagnac.fr/), en partenariat avec les associations ludiques blagnacaises. Les jeux de société ont la cote ! Au programme, plus de 400 jeux de tous types, pour toutes les envies et tous les âges. Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Parc des Ramiers Adresse 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Parc des Ramiers Blagnac Departement Haute-Garonne

Parc des Ramiers Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Festival du jeu : Blagnac joue – Samedi 26 mars Parc des Ramiers 2022-03-26 was last modified: by Festival du jeu : Blagnac joue – Samedi 26 mars Parc des Ramiers Parc des Ramiers 26 mars 2022 Blagnac Parc des Ramiers Blagnac

Blagnac Haute-Garonne