Festival du jeu à République ! R de jeux de la Place de la République Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival du jeu à République ! R de jeux de la Place de la République Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 13h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

L’R de jeux place de la République vous invite au Festival du jeu sur la thématique du sport le dimanche 3 décembre de 13h30 à 17h30. VENEZ JOUER LES SPORTIFS !

Festival gratuit et ouvert à tous les joueurs à partir de 3 ans. Venez jouer et vous amuser en famille, entre amis ou avec vos collègues ! Au programme : mur d’escalade, double dutch, jeux de société, hula hoop, circuit, tir à l’arbalète, cirque… R de jeux de la Place de la République Place de la république 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/pages/les-ludotheques-2383 https://www.paris.fr/pages/les-ludotheques-2383

Martin Vidberg Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu R de jeux de la Place de la République Adresse Place de la république Ville Paris Departement Paris Lieu Ville R de jeux de la Place de la République Paris latitude longitude 48.8684495728011,2.36310817653775

R de jeux de la Place de la République Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/