Gourdon Lot Gourdon Des échecs, avec : un échiquier géant, de l’initiation, une partie en simultanée (et peut-être une surprise …)

Du backgammon

Du billard

Du jeu de rôle

Un escape game pour les enfants

Des jeux vidéos en réseau

Des jeux géants …

Une buvette éco-responsable …

