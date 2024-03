Festival du jeu à Aire Centre d’animation Aire-sur-l’Adour, samedi 18 mai 2024.

Festival du jeu à Aire Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes

9ème festival du jeu de l’association Case Départ.

Au programme 2 jours de jeux de toutes sortes jeux de société, jeux en bois, , jeux de lancers, espace petite enfance et rétro-gaming.

L’entrée au festival est gratuite et il y aura un espace pour boire et manger.

Présence d’une boutique de jeux: Ludiklandes de Mont de Marsan EUR.

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Centre d’animation 4 Rue René Mericam

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

