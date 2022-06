Festival du Jazz Lesperon, 1 juillet 2022, Lesperon.

Festival du Jazz

Lesperon Landes OT Morcenx

2022-07-01 – 2022-07-03

Lesperon

Landes

Lesperon

» 5ème édition du festival Un Art de Jazz arrive !

Après une « année blanche » puis une édition 2021 au format réduit, les 1er, 2 et 3 juillet 2022 nous permettront à nouveau de profiter de 3 jours de festival avec un programme complet.

Un nouveau parrain accompagnera cette nouvelle édition. Jérôme Etcheberry,trompettiste renommé, nous fera l’immense plaisir de partager ces trois jours de fête avec nous.

Voici les formations musicales qui nous ferons voyager au pays du jazz durant ce week-end artistique :

– Bourbon Street Band animera le début de la première soirée, le vendredi 1er juillet, en extérieur, de 19h à 21h.

– Le premier grand concert au Foyer Rural, le vendredi 1er juillet, à 21h30, verra la scène lesperonnaise s’animer avec Just in Time Quartet et Jazz Chamber Orchestra.

– Le samedi 2 juillet, en extérieur, de 12h à 14h, le temps d’inauguration du festival… »(lesperon.fr)

+33 5 58 89 60 08

