Festival du Houblon

Pendant 6 jours, Haguenau accueille **500 artistes** des **5 continents** et se transforme en véritable scène interculturelle avec 20 pays et régions représentés. Partout dans la ville, voyagez à travers des spectacles de musiques et danses du monde ! Une manière originale de rencontrer le monde entier en Alsace le temps d’une semaine ! Programme, informations et tarifs sur : [festivalduhoublon.eu](https://www.festivalduhoublon.eu)

Tarif selon spectacle

Halle aux Houblons | Haguenau Rue du Houblon, 67500 Haguenau



