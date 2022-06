Festival Du haut des cimes de Ménilmontant, 6 juin 2022, .

Du lundi 06 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

. gratuit

La poésie peut s’adresser à tout le monde. C’est ce principe qui dirige Du haut des cimes de Ménilmontant, le festival de poésie de Belleville soutenu par la mairie du 20e qui se déroule du 6 au 19 juin 2022 dans le 20e arrondissement.

Programme de Du haut des cimes de Ménilmontant

Lundi 6 juin

Cimetière du Père Lachaise

15hAvant de célébrer les poètes vivants, célébrons les morts ! Visite au Père Lachaise avec Philippe Gluck de l’Association d’Histoire et d’Archéologie de Paris 20e, composition d’un poème collectif à partir d’une lecture de certains poèmes des poètes et poétesses fameux enterrés au Père Lachaise par Julien Marcland. (Durée 2h).

Jeudi 9 juin

Les rues de Ménilmontant

9h30Les poètes en herbe à l’assaut de la colline ! Les classes de l’école Eupatoria et du collège Jean-Baptiste Clément composeront un poème de promenade sur « les rues, les sources et les vignes » de la colline de Ménilmontant. (Durée 2h)

Vendredi 10 juin – Soirée d’ouverture !

Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant

18h30« Les rythmesd’auprès » Récital parole et musique endéambulation dans le musée avec EmmanueleOphèle de l’Ensemble Intercontemporain (flutetraversière) et Julien Marcland (récitant) d’après lespoèmes issus du recueil éponyme de Dominique LeBuhan sur une composition de Patrick Marcland(ensemble Inicia). (Durée 30 mn) Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant

19h30Soirée poétique conviviale au Mois du Ratrait! (20 rue du retrait) – Les poètes Aurélia Lassaque(occitanie) Pierre Soletti et Dominique Sampiero(nord) accompagnés de musiciens – performances -assiettes dinatoires et bar.

Samedi 11 juin

Le Ratrait

12h-19hJournée portes ouvertes familiale « Jeu et poésie », ateliers d’écriture et de fabrication de livres pour petits et grands. Lectures de Dominique Sampiero.Mise en espace du spectacle jeune public « le pays des glaces » d’Ariane Louis, et restitution du travail des écoles eupatoria + Jean-Baptiste Clément. Goûter, Collations.

Dimanche 12 juin

Librairie Équipages, 63 rue de Bagnolet

15hPromenade poétique urbaine dérivante sur les zones et les marges du 20eavec les bergères poétesses Hortense Raynal, Mélanie Leblanc et Anne Emmanuelle Fournier -composition d’un poème collectif de promenade. Verre de l’amitié aux éditions Les Cygnes en fin de promenade.

Mercredi 15 juin

Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet

15hPrésentation du spectacle tout public (à partir de 8 ans)de cirque et de poésie Les Brulures de la compagnie Puntoy Trazo (trapèze, musique et poésie) Bibliothèque Sorbier, 17 rue Sorbier

19hPrésentation du jeu Duodecim

Vendredi 17 juin

Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant

18h30Musée poétique avec les poètes de la maison d’édition Laboucherie littéraire (Antoine Gallardo, Nicolas Gonzales, Thierry Roquet) et présentation de la revue digitale « Recours au poème » avec Carole Mesrobian, ainsi que les éditions Lieux dits, Germain Roez et Claudine Bohi.

Samedi 18 juin – Journée hommage à l’enfant du quartier, Georges Perec

Spectacles hommage à Perec (àpartir de 11 ans) MJC des hauts de Belleville, 43 rue du Borego

18h« L’encyclopédiste» Conception Encyclopédie de la parole. Texte et interprétation Frédéric Danos. MJC des hauts de Belleville, 43 rue du Borego

20hBeaux présents dorés, ou le voyage dans l’alphabet extraordinaire de Jude Call Mirann de la compagnie Belles absentesCollations à l’issue des présentations.

Dimanche 19 juin

Les rues de Ménilmontant

toute la journée« Les Facteurs de poèmes» de la Maison de poésie de Normandie sillonneront le quartier toute la journée à vélo pour délivrer des poèmes dans les rues, terrasses et marchés. départ de la librairie Le comptoir des mots, 239 Rue des Pyrénées

15hStéphane Bouquet (« Le fait de vivre ») signature +promenade – 15h Promenade poétique des « lieux insolites privés ou associatifs du 20e»au départ de la librairie Le comptoir des mots (composition d’un poème de promenade) avec l’association Culture rapide, Le genre urbain, Le conservatoire Georges Bizet, Les artistes de Ménilmontant, Molly Lou Freemann et d’autres poètes du festival… sur les pas de Georges Perec…) et la poétesse ukrainienne Anna Malihon. retour à la librairie Le comptoir des mots, 239 Rue des Pyrénées

18hRetour au point de départ ! Performance de récitation du poème collectif et verre de l’amitié en clôture du festival à l’entrée du Père Lachaise sur la scène ouverte du Théâtre de la Colline avec Julien Marcland, les facteurs de poème et toute l’équipe du festival (ou au belvédère du jardin deBelleville (amphithéâtre).

