Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme, Saint-Priest-Bramefant Festival du Guérinet Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Priest-Bramefant

Festival du Guérinet Saint-Priest-Bramefant, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Priest-Bramefant. Festival du Guérinet 2021-07-14 – 2021-08-08 Château du Guérinet 2 route de vichy

Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme EUR 6 12 Le Festival du Guérinet organise sa 2e édition artistique et culturelle pour l’été 2021. Implanté en milieu rural, en collaboration étroite avec les acteurs locaux privés et publics. asso.leguerinet@gmail.com +33 6 50 94 13 50 https://chateau-guerinet.com/programmation-culturelle/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Priest-Bramefant Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Priest-Bramefant Adresse Château du Guérinet 2 route de vichy Ville Saint-Priest-Bramefant lieuville 46.0588#3.45404