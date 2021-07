Luzillat Luzillat Luzillat, Puy-de-Dôme Festival du Guérinet – Jeune Choeur d’Auvergne Luzillat Luzillat Catégories d’évènement: Luzillat

Puy-de-Dôme

Festival du Guérinet – Jeune Choeur d’Auvergne Luzillat, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Luzillat. Festival du Guérinet – Jeune Choeur d’Auvergne 2021-07-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-17 22:00:00 22:00:00

Luzillat Puy-de-Dôme Luzillat EUR Le Festival du Guérinet accueille le Jeune Chœur d’Auvergne pour un concert intimiste dans la chaleureuse église de Luzillat dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Luzillat, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Luzillat Adresse Ville Luzillat lieuville 45.94538#3.38915