Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme, Saint-Priest-Bramefant Festival du Guérinet – Concert « Baby concert » Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Priest-Bramefant

Festival du Guérinet – Concert « Baby concert » Saint-Priest-Bramefant, 4 août 2021, Saint-Priest-Bramefant. Festival du Guérinet – Concert « Baby concert » 2021-08-04 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-04 11:15:00 11:15:00 Château du Guérinet 2 route de vichy

Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme EUR 15 15 En partenariat avec l’orchestre de chambre « Alma Mahler », le Festival du Guérinet organise un concert exclusivement pour les bébés ! dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Priest-Bramefant Autres Lieu Saint-Priest-Bramefant Adresse Château du Guérinet 2 route de vichy Ville Saint-Priest-Bramefant lieuville 46.02118#3.45158