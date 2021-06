Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme, Saint-Priest-Bramefant Festival du Guérinet – Alma Mahler Kammerorchester Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Priest-Bramefant

Festival du Guérinet – Alma Mahler Kammerorchester Saint-Priest-Bramefant, 8 août 2021-8 août 2021, Saint-Priest-Bramefant. Festival du Guérinet – Alma Mahler Kammerorchester 2021-08-08 – 2021-08-08

Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme Saint-Priest-Bramefant Puy-de-Dôme EUR Le Festival du Guérinet l’orchestre de chambre international « Alma Mahler ». Durant 15 jours, les musiciens travaillent sur leur prochaine création musicale et chorégraphique : « Magicae, les tribulations d’un apprenti sorcier » asso.leguerinet@gmail.com +33 4 70 56 13 47 https://chateau-guerinet.com/programmation-culturelle/ Le Festival du Guérinet l’orchestre de chambre international « Alma Mahler ». Durant 15 jours, les musiciens travaillent sur leur prochaine création musicale et chorégraphique : « Magicae, les tribulations d’un apprenti sorcier »

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Priest-Bramefant Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Priest-Bramefant Adresse Ville Saint-Priest-Bramefant lieuville 46.02789#3.44172