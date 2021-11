Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher 76700, Gonfreville-l'Orcher Festival Du Grain à Démoudre Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: 76700

Gonfreville-l'Orcher

Festival Du Grain à Démoudre Gonfreville-l’Orcher, 20 novembre 2021, Gonfreville-l'Orcher. Festival Du Grain à Démoudre Gonfreville-l’Orcher

2021-11-20 – 2021-11-28

Gonfreville-l’Orcher 76700 Gonfreville-l’Orcher La 22ème édition du festival Du Grain à Démoudre se tiendra du 20 au 28 novembre à Gonfreville-l’Orcher, Le Havre, Montivilliers et Harfleur ! Mais avant de TOUT vous dévoiler, voici les temps forts de cette 22ème édition :

– Soirée d’ouverture, le samedi 20 novembre à 19h à l’ECPC – Gonfreville-l’Orcher

Présentation de la 22ème édition du festival avec les jeunes organisateurs, suivie du ciné-concert “Dark Star” de John Carpentier par l’Étrangleuse. – Journée famille, le dimanche 21 novembre à 14h à l’ECPC – Gonfreville-l’Orcher

Des ateliers pour tous tout au long de la journée et suivis du ciné-concert “Petites bêtises” par le Club des Chats (à partir de 18 mois). – Ciné Skate, le dimanche 21 novembre à 16h au Pôle Simone Veil – Le Havre

Fin de semaine sur les roulettes : cours, initiation, et démonstration de skateboard, suivis de la projection du film “Je m’appelle Bagdad”, film coup de cœur des jeunes organisateurs en 2020. – “Kuessipan” (Report 2020), le mardi 23 novembre à 20h30 aux Cinéma Les Arts – Montivilliers

Les jeunes organisateurs vous proposent de découvrir “Kuessipan”, prévu en compétition lors de l’édition 2020 du festival. Un film venu du Québec et qui retrace la vie de deux amies issues de la communauté innue. – Soirée Patrimoine, le mercredi 24 novembre à 20h45 au Cinéma Le Studio – Le Havre

“Panic sur Florida Beach”, film de science-fiction du cultissime Joe Dante, à (re)découvrir de toute urgence ! – Soirée Courts métrages, le jeudi 25 novembre à 20h45 au Cinéma Le Sirius – Le Havre

C’est LA soirée cinéma de l’année, la fameuse, l’inoubliable, l’immanquable, soirée courts métrages ! Les meilleurs films en format court, découverts par les jeunes organisateurs ! – Week-end de compétition, du vendredi 26 au dimanche 28 novembre à l’ECPC – Gonfreville-l’Orcher

5 longs métrages, 5 courts métrages pour un week-end de compétition où chaque vote compte. – Soirée de clôture, le dimanche 28 novembre à 16h à l’ECPC – Gonfreville-l’Orcher

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 76700, Gonfreville-l'Orcher Autres Lieu Gonfreville-l'Orcher Adresse Ville Gonfreville-l'Orcher lieuville Gonfreville-l'Orcher