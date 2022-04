FESTIVAL DU FOIN DANS LES GRANGES : FLAMENCO, JAZZ, PIANO, BLUES Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 14 14 Pour sa 3ème édition, le festival nomade à la campagne Du Foin dans les Granges ressort son combo gagnant : la découverte d’artistes régionaux, la convivialité et la simplicité. Cette mini-saison estivale compte 5 rendez-vous répartis dans 5 lieux sur 5 mois de l’année.

C’est donc du 21 mai au 11 septembre que l’association C’est par ici qu’ça se passe compte investir une grange, un château, un jardin ou un bord de Loire pour vous faire apprécier un programme éclectique et éveiller votre curiosité : mélange de swing, électro jazz, rock, blues, musiques du monde, cirque, expositions… Samedi :

19h : Freddy Bourgeois

21h : Antoine Boyer, Samuelito, Juan Manuel Cortez Dimanche :

12h30 : One Rusty Band

15h : Baptiste Bailly & Gwen Cahue Préventes ouvertes jusqu’au 30 avril 2022. Des billets à tarifs réduits pour les deux premiers week-end de festival.

