Festival du film vert Cour du Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Festival du film vert Cour du Bartavel, 24 mars 2023, Chamonix-Mont-Blanc . Festival du film vert Cinéma Vox Cour du Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Cour du Bartavel Cinéma Vox

2023-03-24 – 2023-03-26

Cour du Bartavel Cinéma Vox

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie EUR Le Festival Vert revient avec trois films qui nous aident à comprendre nos résistances, découvrir des initiatives couronnées de succès et donner de l’espoir.

Séances suivies d’une discussion. damico.geraldine@gmail.com +33 6 43 36 92 21 https://www.festivaldufilmvert.ch/fr/programme/2023/cinema-vox Cour du Bartavel Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Cour du Bartavel Cinéma Vox Ville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie Lieu Ville Cour du Bartavel Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Festival du film vert Cour du Bartavel 2023-03-24 was last modified: by Festival du film vert Cour du Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 24 mars 2023 Cinéma Vox Cour du Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Cour du Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie