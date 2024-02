Festival du film Vert à Genève MEG Genève, mardi 12 mars 2024.

Festival du film Vert à Genève La 19e édition du Festival du film Vert Genève se tiendra du 12 au 28 mars 2024. une sélection de près de 40 films traitant de sujets en rapport avec le développement durable, la nature et l’écologie 12 – 28 mars MEG Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T18:30:00+01:00 – 2024-03-12T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T23:29:00+01:00

La 19e édition du Festival du film Vert à Genève se tient du 12 au 28 mars 2024.

Près de 40 films suisses et étrangers traiteront de sujets aussi variés que l’agriculture, l’alimentation, la nature sauvage, la pollution par les plastiques ou les nouveaux modèles de consommation.

La plupart des projections seront suivies d’une discussion avec des invités. Elles se dérouleront dans des cinémas en Ville de Genève ainsi que dans les communes de Carouge, Meyrin, Plan-les-Ouates, Vernier, Pregny-Chambésy, Grand-Saconnex, Meinier, Lancy, Veyrier, Chêne-Bourg.

Des projections dans une atmosphère familiale auront lieu aussi dans les fermes du Lignon et de la Touvière à Meinier.

La soirée d’ouverture se tiendra au Musée d’ethnographie de Genève (MEG) le 12 mars dès 18h30 avec le film Tu nourriras le monde des réalisateurs français Nathan Pirard & Floris Schruijer. Il est accompagné d’une exposition de photos sur les femmes dans l’agriculture. Parmi les intervenants, René Longet, parrain du festival et spécialiste en durabilité ainsi que Rudi Berli, président du syndicat paysan Uniterre. La séance sera ouverte par le maire de Genève Alfonso Gomez.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Festival du Film Vert