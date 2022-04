Festival du film vert – 17e édition Muséum d’histoire naturelle, 6 avril 2022, Genève.

Festival du film vert – 17e édition

le mercredi 6 avril à Muséum d’histoire naturelle

Plus de 50 films sont à découvrir pendant le [Festival du Film Vert](https://www.festivaldufilmvert.ch/) dans plus de 80 villes en Suisse et en France. Projections au Muséum suivies d’une discussion en présence d’invités, spécialistes et experts-es. **18h30: “L’Ours en moi”** de Roman Droux (2019, CH, 91 min, 6 ans suggéré 8 ans, VO français, sous-titres français, italien). Emmené par le biologiste David Bittner, le réalisateur Romain Droux décide de se rendre en Alaska pendant les mois d’été à la recherche des ours qu’il rêve d’observer depuis l’enfance. Dans un décor d’une beauté à couper le souffle, ils sont les témoins privilégiés d’instants extraordinaires comme l’émouvant spectacle d’une mère prodiguant des soins à son bébé. Ce documentaire est un vrai chef-d’œuvre visuel et sensoriel. **20h00: “L’Afrique, les OGM et Bill Gates”** de Jean-Baptiste Renaud et Lila Berdugo (2021, FR, 105 min, 10 ans suggéré 14 ans, VO français, anglais, sous-titres français, anglais). Enquête dans le nouveau mode du philanthro-capitalisme où l’aide humanitaire a un tenace arrière-goût de business, où les programmes de lutte contre la famine sont un prétexte pour introduire les OGM, où les investissements publics servent les intérêts privés. INFORMATIONS PRATIQUES * Tarif unique CHF 12.- la séance * Les Lémans sont acceptés au Festival comme moyen de paiement. * Pas de réservation possible. * Ouverture des caisses : 30 minutes avant les projections. * De 18h à 21h : Restauration locale et de qualité au Café du Muséum [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/festival-du-film-vert/)

CHF 12.-

Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel et environnemental, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur le thème du changement climatique.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



