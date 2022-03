Festival du film vert – 17e édition Muséum d’histoire naturelle, 30 mars 2022, Genève.

Le [Festival du Film Vert](https://www.festivaldufilmvert.ch/), événement à la fois culturel et environnemental, a pour but de faire découvrir des films de qualité sur le thème du changement climatique. Plus de 50 films sont à découvrir pendant le festival dans plus de 80 villes en Suisse et en France. Projections au Muséum suivies d’une discussion en présence d’invité-es, spécialistes et experts-es. **Mercredi 30 mars 2022** **>> 18h30: “Lynx”** de Laurent Geslin (2021, CH, 82min, suggéré 6 ans, en français). Au coeur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme. C’est le début de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie s’écoule au rythme des saisons avec la naissance des petits, l’apprentissage des techniques de chasse, la conquête d’un territoire, mais aussi les dangers qui les guettent. **>> 20h00: “Des chardonnerets et des hommes”** de Idir Hanifi et Marie Elise Tang (2020, DZ, FR, 52 min, 8 ans suggéré 10 ans, VO français, algérien, sous-titres français). Le chardonneret élégant est comme un emblème national de l’Algérie. Petit passereau au chant délicat et aux couleurs magnifiques, il passionne depuis des siècles des générations d’Algériens. Présent dans chaque maison à Alger, ou presque, il chante, dans ses quelques centimètres carrés de cage, les dernières notes du souvenir du monde sauvage. Chassé à outrance pendant des années, il a quasiment disparu des plaines algériennes. Madjid, Toufik, Riad et d’autres passionnés militent, chacun à leur manière, pour lui redonner sa place. Suivi d’un débat avec Laurent Valloton, Adjoint scientifique biologie, spécialité ornithologie, Muséum d’Histoire Naturelle et Tahar Houchi, Directeur artistique du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG) Informations pratiques: * Tarif unique CHF 12.- la séance * Les Lémans sont acceptés au Festival comme moyen de paiement. * Pas de réservation possible. * Ouverture des caisses : 30 minutes avant les projections. [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/festival-du-film-vert/)

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T18:30:00 2022-03-30T20:00:00;2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T22:00:00