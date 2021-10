Paris La Halle Saint Pierre île de France, Paris Festival du film social 2021 La Halle Saint Pierre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival du film social 2021 La Halle Saint Pierre, 5 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 7 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h

gratuit

Du 5 au 7 octobre 2021 : le Festival du Film Social. s’installe à la Halle Saint Pierre, pour rendre visibles les invisibles. La 25e image organise la 3e édition du Festival du Film Social pour promouvoir le travail social & l’intervention sociale à travers le cinéma. Au programme, 22 documentaires, fictions, animations, courts & longs métrages sur des thématiques d’actualité avec un objectif: rendre visibles les invisibles. LES FILMS SELECTIONNES Des courts et longs métrages, documentaires, fictions et films d’animation qui abordent des sujets au cœur des thématiques sociales contemporaines, soit un peu plus d’une vingtaine de films qui racontent des parcours singuliers transformés par le travail social.

Le jury remettra 3 prix: le Prix Documentaire, le Prix Fiction, et le Prix Tremplin pour les premiers films. La programmation ici! Parallèlement, du 30 Septembre au 17 Octobre, l'exposition La vie des objets de C'est pas du luxe ! Une production MAIF Social Club. Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre dans le cadre du festival C'est pas du luxe, de la boutique Solidarité hôtel social 93 – Gagny, la Maison des Thermopyles et le Centre d'Hébergement d'Urgence Nancy –Emmaüs Solidarité.

Contact :LA 25E IMAGE la25eimagecom@gmail.com https://festivalfilmsocial.fr/ https://www.facebook.com/FestivalduFilmSocial https://twitter.com/la25e_FFS

Festival du Film Social

