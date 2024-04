Festival du Film Roumain Nantes Centre et Quartiers Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-10 –

Gratuit : non

3e édition – du 10 au 14 avril 2024 Venez découvrir une sélection exceptionnelle d’œuvres qui explorent le thème de cette année : “La liberté artistique dans le cinéma roumain”. Chaque film vous invite au voyage à travers des histoires fascinantes, allant de la recherche continue du bonheur à des explorations spirituelles enrichissantes. Chacune de ces œuvres offre un regard unique sur les complexités de l’âme humaine. Elles racontent des histoires d’amitiés, de révolutions marquantes et d’un amour profond pour l’art, illustrant ainsi l’incroyable pouvoir du cinéma de poser des questions significatives, d’émouvoir et de révéler les aspects les plus profonds de notre être. Lieux : Trempo, École des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire, Bibliothèque universitaire Lettres, Cinématographe, Cosmopolis Programmation complète sur ccfrn.com Organisé par le Centre Culturel Franco-Roumain.

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000