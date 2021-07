Paris Ecoles Cinéma Club Paris Festival du Film pour la Protection de l’Enfance Ecoles Cinéma Club Paris Catégorie d’évènement: Paris

Festival du Film pour la Protection de l’Enfance Ecoles Cinéma Club, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 31 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 22h

gratuit

La première édition du Festival International du Film pour l’Enfance à Paris se déroulera du 25 au 31 juillet aux Ecoles Cinéma Club. Ce festival se veut le témoignage à travers les films de cinéastes du monde entier des actions menées pour la protection de l’enfance. La protection de l’Enfance par et à travers l’image. Une ambition et un engagement pour rendre visible ce qui reste encore aujourd’hui trop invisible. Le Festival International pour la Protection de l’Enfance propose pendant une semaine, une sélection de 655 films provenant de 65 pays. Des courts métrages, des films d’animation, des documentaires et des fictions sur le thème de la protection de l’enfance.. Pour plus d’informations sur le Festival : www.childrencarefilmfestival.org Spectacles -> Projection Ecoles Cinéma Club 23 rue des Ecoles Paris 75005

Contact :Children Care Film Festival 06 09 81 53 40 childrencarefilmfestival@gmail.com https://www.childrencarefilmfestival.org Spectacles -> Projection Étudiants;Solidaire;Ados;Cinéma;En famille;Enfants

