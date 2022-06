Festival du film Peplum Arles, 15 août 2022, Arles.

Festival du film Peplum

2 Boulevard des Lices Jardin d’été Théâtre antique – Entrée spectacles Arles Bouches-du-Rhône Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

2022-08-15 – 2022-08-20

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles

Bouches-du-Rhône

Depuis les années 2000, ce genre est revenu à la mode avec des films hollywoodiens comme Gladiator, Troie, Alexandre, Agora ou encore Hercule, pour le plus grand plaisir des amateurs d’épopées grandioses et de muscles huilés.



La programmation, dans laquelle on retrouvera les derniers films sortis au cinéma tout autant que les grands classiques, est soigneusement élaborée par un comité de sélection pour le public familial comme pour les passionnés du genre. Les films sont introduits par un spécialiste du cinéma qui dévoile des anecdotes passionnantes et les secrets du tournage. Chaque soirée est également agrémentée par des animations (théâtre, musique, chant, reconstitution, jeux, etc.) et des rencontres avec des spécialistes de l’Antiquité et du Cinéma avant et après la projection.

Chaque année depuis plus de 30 ans, le Festival du Film Peplum invite les enfants comme les adultes à redécouvrir l’Antiquité dans le cadre prestigieux du Théâtre Antique d’Arles, sur grand écran, grâce à des films du genre Péplum.

assoc.peplum@gmail.com +33 4 90 93 19 55 http://www.festival-peplum.fr/

Depuis les années 2000, ce genre est revenu à la mode avec des films hollywoodiens comme Gladiator, Troie, Alexandre, Agora ou encore Hercule, pour le plus grand plaisir des amateurs d’épopées grandioses et de muscles huilés.



La programmation, dans laquelle on retrouvera les derniers films sortis au cinéma tout autant que les grands classiques, est soigneusement élaborée par un comité de sélection pour le public familial comme pour les passionnés du genre. Les films sont introduits par un spécialiste du cinéma qui dévoile des anecdotes passionnantes et les secrets du tournage. Chaque soirée est également agrémentée par des animations (théâtre, musique, chant, reconstitution, jeux, etc.) et des rencontres avec des spécialistes de l’Antiquité et du Cinéma avant et après la projection.

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

dernière mise à jour : 2022-06-23 par