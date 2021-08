Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Festival du Film Péplum Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Cette année n’est pas coutume, vous allez vivre des moments épiques, propices au voyage, qui vous propulseront hors du quotidien trivial. Devant l’écran géant, vous pourrez frissonner face aux nombreuses créatures que nos héros légendaires auront à affronter.



Au programme :



Lundi – Soirée Epopée « Le choc des Titans » (2010)

Mardi – Soirée Familiale « La Reine Soleil » (2007)

Mercredi – Soirée Mythologie « Hercule contre les vampires » (1961)

Jeudi – Soirée Grand classique « Jules César » (1953)

Vendredi – Soirée Hors frontières « John Carter » (2012)

