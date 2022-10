Festival du film ouvrier Imphy, 15 octobre 2022, Imphy.

13ème édition pour ce festival, dont le thème pour cette année est « la retraite ». Films et pièce de théâtre étaieront ce sujet d’actualité.

Samedi 15 octobre

– 16h00 : Cinéma

« Les vieux de la vieille » – Film de Gilles Grangiers avec Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël Noël

Baptiste parvient à convaincre ses deux compagnons de le suivre à l’hospice de Gouyette, qu’il présente comme le paradis des vieux. Leur enchantement est de courte durée. L’hospice est en effet lugubre et les bonnes soeurs leur confisquent leur provision de vin. Les trois vieux s’enfuient et reviennent au village. Les habitants les reçoivent sans enthousiasme car ces incorrigibles ganaches sont toujours à l’affût d’une bonne plaisanterie…

– 18h00 : Cérémonie d’ouverture du festival

– 18h30 : Pot de l’amitié

– 20h00 : Cinéma

« Mammuth » – Film de Gustave Kerven, Benoît Delépine avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau et Anna Mouglatis

Serge Pilardosse vient d’avoir 60 ans. Il travaille depuis l’âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade. Mais l’heure de la retraite a sonné, et c’est la désillusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant oublié de le déclarer ! Poussé par Catherine, sa femme, il enfourche sa vieille moto des années 70, une « Mammut » qui lui vaut son surnom, et part à la recherche de ses bulletins de salaires.

Dimanche 16 octobre

– 16h00 : Cinéma

« Le nouveau stagiaire » – Film de Nancy Mayers avec Robert De Niro, Anne Hathaway et René Russo

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s’aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l’idée qu’il s’en faisait. Dès que l’occasion se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par Jules Ostin.

– Possibilité de restauration rapide

– 20h00 : Théâtre

« Après l’amour » – Pièce de Daniel Soulier par le Théâtre de l’Accalmie. Mise en scène : Jean-Marc Galéra avec Annette Benedetti et Jean Marc Galéra.

» Après l’Amour « , c’est un combat entre deux pauvres, un couple qui se déchire et fabrique son propre malheur. Tous deux sont à la retraite après une vie de dur labeur en usine.

Lui, Henri, militant communiste de toujours continue à se rendre à la section où, avec ses « camarades », il essaie de changer le monde. Époux docile, taiseux par manque de mots, il encaisse les reproches par habitude du compromis. Elle, Jeanne, l’épouse acariâtre, malheureuse de nature, qui a passé sa vie à tout économiser, même les sentiments.

Pourquoi donc sont-ils passés à côté du bonheur ?

Et puis, c’est quoi au fond le bonheur ? Y a-t-il une vie après l’amour ?

Pass pour les deux jours : 20€

Tarif pour un film : 6€

Tarif pour la pièce de théâtre : 8€

arecti@gmail.com +33 3 86 50 15 60 http://www.montheatre.org/

