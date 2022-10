FESTIVAL DU FILM LIBERTAIRE « L’AN 01 » Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout Catégories d’évènement: Fraisse-sur-Agout

Hrault

FESTIVAL DU FILM LIBERTAIRE « L’AN 01 » Fraisse-sur-Agout, 22 octobre 2022, Fraisse-sur-Agout. FESTIVAL DU FILM LIBERTAIRE « L’AN 01 »

Fraisse-sur-Agout Hrault OT MLHL – BIT La Salvetat

2022-10-22 – 2022-10-22 Fraisse-sur-Agout

Hrault Fraisse-sur-Agout Synopsis de ce film à voir ou à revoir : Dans un monde de l’économie de marché et du productivisme, la population décide d’un certain nombre de résolutions dont la première est « On arrête tout » et la deuxième « Après un temps d’arrêt total, ne seront ranimés que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable ». L’entrée en vigueur de ces résolutions correspond au premier jour d’une ère nouvelle, l’an 01. Dans le cadre du Festival du Film Libertaire projection de « L’an 01 » Un film de Jacques Doillon et Gébé. Entrée libre. association.madeinpais@gmail.com +33 6 51 26 47 27 Fraisse-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT MLHL – BIT La Salvetat

Détails Catégories d’évènement: Fraisse-sur-Agout, Hrault Autres Lieu Fraisse-sur-Agout Adresse Fraisse-sur-Agout Hrault OT MLHL - BIT La Salvetat Ville Fraisse-sur-Agout lieuville Fraisse-sur-Agout Departement Hrault

Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraisse-sur-agout/

FESTIVAL DU FILM LIBERTAIRE « L’AN 01 » Fraisse-sur-Agout 2022-10-22 was last modified: by FESTIVAL DU FILM LIBERTAIRE « L’AN 01 » Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout 22 octobre 2022 Fraisse-sur-Agout Fraisse-sur-Agout Hrault OT MLHL - BIT La Salvetat Hrault

Fraisse-sur-Agout Hrault