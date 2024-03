Festival du film judiciaire « Droit dans les yeux » Eve, Scène Universitaire Le Mans, jeudi 4 avril 2024.

Festival du film judiciaire « Droit dans les yeux » Eve, Scène Universitaire Le Mans Sarthe

Dans le cadre des Journées arts et culture dans l’enseignement supérieur (JACES), on se retrouve pour une soirée cinéma.

Film à l’affiche

Réalisé par Marie-Francine Le Jalu

En présence de

– Marie-Francine Le Jalu, réalisatrice

– Un.e représentant.e de la clinique juridique de l’Université du Maine

– Didier Cholet, professeur en droit privé à l’Université du Maine

Synopsis Des visages tout juste sortis de l’enfance, concentrés, incrédules, émus. Ils s’appellent Ilhame, Vincent, Yara, Nancy-Laure, Rouguy et Antoine. Ils sont étudiants en Droit à l’Université Paris 8 Saint-Denis et bénévoles à La Clinique Juridique . Là, ils orientent des justiciables des environs qui souvent leur rappellent leurs parents, leurs voisins. Les professionnels et les enseignants leur parlent de distance et de neutralité. Mais dans la pratique, que faire de sa subjectivité et de ses convictions ? Avec quelle idée de la justice et de la démocratie ?

Cette séance s’inscrit dans le cadre de La Justice en Images / Festival du Film Judiciaire 2024, organisé par le CDAD 72 (Conseil Départemental de l’Accès au Droit) en partenariat avec Graines d’Images. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec

Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire billetterie-eve@univ-lemans.fr

L’événement Festival du film judiciaire « Droit dans les yeux » Le Mans a été mis à jour le 2024-03-18 par eSPRIT Pays de la Loire