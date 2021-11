FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL Laval, 9 décembre 2021, Laval.

FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL Laval

2021-12-09 – 2021-12-11

Laval Mayenne Laval

7 EUR Pour cette 12ème édition, il nous tenait à cœur d’aborder une variété de thèmes fondamentaux, notamment le droit environnemental et le droit du travail. En effet, le puissant « Dark Waters » est un magnifique réquisitoire contre le règne des intérêts financiers au détriment de la santé publique, tandis que « Made in Bangladesh » nous révèle ce qu’il se cache derrière nos vêtements bon-marché à travers le combat d’une jeune ouvrière bengalie pour créer un syndicat. « Des Hommes », tourné dans la prison des Baumettes à Marseille, nous emmènera à la rencontre aussi bien des détenus que de ceux qui les accompagnent, dévoilant un microcosme méconnu. Enfin, « La fille au bracelet », huis-clos intense et haletant, nous ramènera sur les bancs du procès d’assisse et nous poussera à requestionner sans cesse nos propres interprétations. Afin de retrouver le plaisir de l’échange en salle, de nombreux invités apporteront un éclairage sur les questions de cinéma et de justice.

⚖ En partenariat avec Ville de Laval, le tribunal judiciaire de Laval, l’Ordre des avocats du Barreau de Laval, le Contrat de ville de Laval Agglo, le Conseil départemental d’accès au droit de la Mayenne, la Faculté de droit – Antenne de Laval, l’Education nationale – Mayenne, France-Bleu Mayenne, M’lire Laval ⚖

JEUDI 5 DECEMBRE – 18:00 – Cinéville (Laval)

DARK WATERS de Todd Haynes (2020, USA, 2h08) – VOST

JEUDI 5 DECEMBRE – 21:00 – Cinéville (Laval)

MADE IN BANGLADESH de Rubaiyat Hossain (2019, Bangladesh, 1h35) – VOST

VENDREDI 10 DECEMBRE – 18:00 – Cinéville (Laval)

LA FILLE AU BRACELET de Stéphane Demoustier (2020, France, 1h36)

VENDREDI 10 DECEMBRE – 21:00 – Cinéville (Laval)

DES HOMMES de Jean-Robert Viallet, Alice Odiot (2020, France, 1h20, doc)

SAMEDI 11 DECEMBRE – 20:30 – Cinéma Le Trianon (Bourgneuf-la-Forêt)

LA FILLE AU BRACELET de Stéphane Demoustier (2020, France, 1h36)

Tarifs :

Cinéville – Tarif adhérents Atmosphères 53 – 6€

Tarif normal – 7€

Carte ciné-liberté -5,50€

Cinéma Le Trianon – Tarif adhérents Atmosphères 53 et – de 14 ans – 4€

Tarif normal – 5€

jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021, au Cinéville (Laval) + 11 décembre 2021, au Trianon (Bourgneuf-la-Forêt)

contact@atmospheres53.org +33 2 43 04 20 46 https://www.atmospheres53.org/action-culturelle/festival-film-judiciaire-2/

Laval

