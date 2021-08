Rennes-le-Château Rennes-le-Château Aude, Rennes-le-Château FESTIVAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château Rennes-le-Château Catégories d’évènement: Aude

Rennes-le-Château Aude Rennes-le-Château 50 EUR Cette année nous serons sous le signe “du ciel et des astres”. Plusieurs projections de films (courts métrages – documentaires et longs métrages seront diffusés sur plusieurs sites : Rennes-le-Château, Quillan, Bugarach, Montazels, sous la présidence de Monsieur Olivier MARCHAL qui nous fait l’amitié de venir durant ces 4 jours, avec en prime de nombreux invités et plusieurs manifestations .

Au programme, compétition de courts métrages et documentaires, concours scenarios de court. Projections films , expositions peinture photos conférences. Ateliers d’initiation pour jeunes coiffure cinéma, chapeaux, combat cascade, master class, hommage, tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

