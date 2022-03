FESTIVAL DU FILM HISPANIQUE Le Mans, 1 avril 2022, Le Mans.

Après deux années de disette, notre festival du film hispanique se relance avec une superbe programmation. Il aura lieu du 01 au 08 avril, aux Cinéastes, place des Comtes du Maine. Nous aurons le plaisir d’accueillir réalisateurs, distributeurs et écrivains qui interviendront dans la présentation de films.

La grille que je joins mérite quelques précisions, mais elle vous permet d’ores et déjà de programmer les séances pour les scolaires,sachant que durant la semaine du festival les enseignants peuvent réserver les salles pour les films de leurs choix et dans les créneaux suivants:

lundi 04 avril, 11h,salle 180 places

mardi 05 avril,11h, salle 60 places

mercredi 06 avril,10h, 2 salles, 260 places

jeudi 07 avril, 10h30,salle 80 places

Vendredi 08 avril,11h,salle 180 places.

Le coût est de 4 euros par élève et gratuit pour les accompagnants.

Il sera néanmoins possible de réaliser des séances de projection au retour des vacances, semaine du 25 avril, pour les enseignants qui le souhaiteraient.

Nous organisons autour de ce festival des événements tels que musique, danses, expositions. Le programme définitif sera arrêté et diffusé dans les prochains jours.

En ce qui concerne les scolaires, la gestion en est assurée par Mohamed Mimoune, enseignant en espagnol au Lycée Bellevue. Vous devez donc vous mettre en relation avec lui (mohamed.mimoune@hotmail.fr), ainsi qu’avec le Directeur des Cinéastes Rodolphe Pereira (rodolphe.pereira@les-cineastes.fr) .Vous pouvez aussi me joindre au 0684863721 si besoin.

Cette année voit la consécration d’un dossier que nous avions initié il y a 3 ans,appuyé par Sophie Moisy ( adjointe au Maire, service culture) à savoir le jumelage du Mans avec Tudela,ville de Navarre où serait née la reine Bérengère. Cet événement sera aussi présent durant ce festival.

Les informations sur amig@s, et sur les événements sont à consulter sur notre page web et Facebook

Angel Massille.

massille.angel@orange.fr +33 2 43 51 28 18

