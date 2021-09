Festival du Film Génération Durable : programmation de Cambremer salle des fêtes,14340, 28 octobre 2021, Cambremer.

Festival du Film Génération Durable : programmation de Cambremer

salle des fêtes, 14340, le jeudi 28 octobre à 14:00

[http://www.festival-generation-durable.fr](http://www.festival-generation-durable.fr)stival Génération Durable , l’Agglomération Lisieux Normandie organise avec la MJC de Bernay et les partenaires du territoire, le festival du film “Génération durable” ? du 4 au 28 octobre 2021. Ce rendez-vous cinématographique s’est développé durablement dans le temps et sur les territoires normands, avec la conviction de faire avancer la question environnementale à travers documentaires, films de fiction ou d’animation. Les images valent mille mots, fixent l’envers du décor, suscitent réflexion et favorisent une prise de conscience positive et constructive. De #Elbeuf à #Lisieux en passant par #PontAudemer, #Bernay et #Evreux, le festival irriguera le territoire normand et sera l’invité de 24 villes hôtes pour rencontrer le public (scolaire et tout public). ? Le 28 Octobre, #Cambremer projette deux séances gratuites : ⏰ A 14h30 « Willy et les gardiens du lac » – Un film d’animation de ZsoltPálfi. Hongrie | 2018 | 1h10 Dans ce premier volet d’aventures « printemps été », Willy est un jeune Verdie, intrépide et surtout impatient de devenir Gardien du lac à l’image héroïque de son père. Mais il faut pour cela surmonter des épreuves avec patience… Ce qui n’est pas la plus grande qualité de Willy ! Mais il ne manque pas de courage… Découvrant que le lac est menacé par une attaque des Bougons, il brave dangers et interdictions, et élabore un plan avec ses amis animaux pour sauver la paix du marais… ⏰ A 20h30 « Jardin sauvage – La biodiversité à portée de main ». Un film de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre. France | 2018 | 50 minutes Destination aventure avec un « safari 100% local » made in France… C’est le pari audacieux que réalise Sylvain passionné d’images et de nature : un documentaire à huis clos, dans son jardin à la rencontre de la faune sauvage… Nous dépayser, nous enchanter par une proximité trop banalisée et que précisément viennent contredire les images et les rencontres ! Car peu à peu, le jardin dévoile « ses secrets sauvages »… En affût derrière une fenêtre, dans une tente ou via des caméras déclenchées à distance, guettez à votre tour le passage de l’écureuil roux, le premier envol des mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou la reproduction des salamandres tachetées. Pour découvrir le reste de la programmation, rendez-vous sur le site www.festival-generation-durable.fr ou sur la page FB @festival génération durable

gratuit

12° édition du Festival du film Génération Durable

salle des fêtes,14340 avenue des tilleuls, Cambremer



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T23:59:00