Les sept films sélectionnés reflètent parfaitement l’éclectisme, le dynamisme ainsi que le caractère unique du cinéma francophone. Entre fiction et documentaire, comédie dramatique, adaptation littéraire ou encore de bande dessinée, la Francophonie s’adapte à tous les genres ! Les réalisateurs n’hésitent pas, quant à eux, à s’emparer des préoccupations de nos sociétés contemporaines en abordant toute sorte de thèmes divers et variés. Amateurs du cinéma, amoureux de la langue française, fêtons ensemble la vitalité du cinéma francophone ! Ces films sont proposés par l’Ambassade du Canada, l’Ambassade de Moldavie, l’Ambassade de Suisse, l’Ambassade de France et l’Institut français de Lettonie. Tous les films sont à découvrir gratuitement. Vous pourrez trouver les conditions d’accès disponibles sous chaque synopsis. Bon visionnage !

Plus d’informations sur notre site internet :https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/10e-festival-du-film-francophone/#/

Cette année, le Festival du film francophone fête sa 10e édition et propose des films produits ou co-produits par le Canada, la France, la Moldavie et la Suisse. Institut Français de Lettonie 59, elizabetes iela Riga Centrs

