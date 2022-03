Festival du film francophone Alliance française d’Oulan Bator (Mongolie) Ulaanbaatar Catégories d’évènement: Sukhbaatar

Festival du film francophone Alliance française d’Oulan Bator (Mongolie), 18 mars 2022, Ulaanbaatar. Festival du film francophone

du vendredi 18 mars au samedi 19 mars à Alliance française d’Oulan Bator (Mongolie)

19h30 : Papicha (France) 21h30 : La Déesse des mouches à feu (Québec, Canada) 14h00 : La Course des tuques, (enfants, Canada) 16h00 : Ars Natura (Suisse) 18h00 : Un monde plus grand, avec invitée (France) Les 18 et 19 mars, cinq films francophones sont projetés au Tengis Cinéma, Oulan-Bator. Alliance française d’Oulan Bator (Mongolie) N. Sodnom St, Ulaanbaatar, Mongolie Ulaanbaatar Sukhbaatar

