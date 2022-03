Festival du Film Francophone 2022 Alliance Française de Nairobi, 17 mars 2022, Nairobi.

du jeudi 17 mars au dimanche 20 mars à Alliance Française de Nairobi

Jeudi 17 mars 18H : Ouverture du festival avec la projection du film burundo-suisse Gito l’ingrat Vendredi 18 mars 15H : Projection du film burundais I Mashoka 18H : Projection du film tunisien Hedi, un vent de liberté Samedi 19 mars 17H30 : Projection du film djiboutien Dhalyniaro 19H30 : Projection du film marocain Rock the Casbah Dimanche 20 mars 15H : Projection de 6 courts métrages burundais : Le Choix – Welcome Home – Le Rencart – Intore, entre la danse et l’art de la guerre – Ntare Rushatsi, the lion and the sheep – Burundi, Heart of Africa 17H30 : Projection du film français Des Racines au Choeur

Première édition du Festival du Film Francophone mettant le cinéma burundais à l’honneur

Alliance Française de Nairobi Loita/Monrovia streets Nairobi



