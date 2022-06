Festival du film et du terroir – Retrospective Jean-Paul BELMONDO Saint-Ciers-sur-Gironde, 16 juin 2022, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Festival du film et du terroir – Retrospective Jean-Paul BELMONDO Saint-Ciers-sur-Gironde

2022-06-16 – 2022-06-19

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

0 EUR Jeudi 16 au cinéma : A bout de souffle à 21h/ Documentaire « Toujours pas à bout de souffle » à 22h30 et à 23h : Discussion avec le réalisateur Jeff Domenech

Vendredi 17 au cinéma: 14h « L’archer Noir » et rencontre avec les collégiens / 15h30 Discussion « Comment écrire un polar »

Au Vignobles Gabriel & Co: « Belmondo l’influenceur » à 20h30, le professionnel à 21h30, discussion avec Yves Pignot et Jeff Domenech à 23h15.

Samedi 18 : Rencontre d’auteur et dédicaces à 11h au Millésime, « Itinéraire d’un enfant gâté » à 15h, Discussion avec Manuel Gélin à 17h au cinéma, Soirée Champêtre à 20h, Film « l’As des As » en plein air à 22h et Discussion avec Rasheed Ferrache et Yves Pignot à 23h40 à Troc Estuaire.

Dimanche 19 : « Moderato Cantabile » à 10h et discussion avec les invités à 11h45 au cinéma, Sur les traces de Marguerite DURAS à 14h30, Repas de clôture et concert à 20h30 (42€)

+33 5 57 32 70 81

Cinéma Trianon

Saint-Ciers-sur-Gironde

