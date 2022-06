Festival du film environnemental Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Allier Cérilly La classe média, de nombreuses fois primée au niveau national et européen, et les élèves de 5°A du collège François Péron organisent un festival du film environnemental et du documentaire animalier, à la salle des fêtes. +33 4 70 67 52 00 Salle des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de ville Cérilly

