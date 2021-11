Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270, Pierre-de-Bresse Festival du film documentaire : l’Ici et l’Ailleurs Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: 71270

Pierre-de-Bresse

Festival du film documentaire : l’Ici et l’Ailleurs Pierre-de-Bresse, 11 novembre 2021, Pierre-de-Bresse. Festival du film documentaire : l’Ici et l’Ailleurs Écomusée de la Bresse bourguigonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2021-11-11 – 2021-11-11 Écomusée de la Bresse bourguigonne Château départemental

Le jeudi 11 novembre diffusion de “La Ronde” à 15h, “Femmes au bagne, les oubliées de l’histoire” à 16h15 et “De bric et de broc, chronique d’une vie ordinaire” à 17h30. Le festival L’Ici et l’ailleurs est « LE » rendez-vous des amoureux des courts-métrages, il vous propose une sélection de documentaires mêlant dépaysement, rencontres et voyages.

Détails Catégories d’évènement: 71270, Pierre-de-Bresse Autres Lieu Pierre-de-Bresse Adresse Écomusée de la Bresse bourguigonne Château départemental Ville Pierre-de-Bresse lieuville Écomusée de la Bresse bourguigonne Château départemental Pierre-de-Bresse