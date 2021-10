Festival du film de Compiègne – Héros d’histoire, héros d’écran Jaux, 11 octobre 2021, Jaux.

Festival du film de Compiègne – Héros d’histoire, héros d’écran 2021-10-11 – 2021-10-17

Jaux Oise Jaux

6.5

Avec le thème Héros d’histoire, héros d’écran, la 20e édition du Festival du film de Compiègne vous permettra de croiser des héros de l’histoire, à commencer par Napoléon, Jeanne d’Arc, figure incontournable de notre territoire, mais aussi Van Gogh, Aretha Franklin, et Anne Frank. On y découvrira aussi des héros singuliers comme Jane Birkin, ou plus littéraires comme Eugénie Grandet…

Avec le festival du film version 2021, qui se déroulera dans plusieurs lieux culturels de Compiègne et au cinéma Majestic, c’est l’assurance pour chacun de trouver le héros qui l’inspire !

Billetterie : En centre-ville, dans nos lieux de culture – Bibliothèque, Mémorial, Musée Vivenel, Espace Jean Legendre – le public pourra assister à des projections gratuites puis, à partir du jeudi 14 octobre 2021, le cinéma Majestic proposera des films récents en présence de réalisateurs et de leurs équipes. Réservations et achat des billets sur le site du cinéma Majestic.

Avec le thème Héros d’histoire, héros d’écran, la 20e édition du Festival du film de Compiègne vous permettra de croiser des héros de l’histoire, à commencer par Napoléon, Jeanne d’Arc, figure incontournable de notre territoire, mais aussi Van Gogh, Aretha Franklin, et Anne Frank. On y découvrira aussi des héros singuliers comme Jane Birkin, ou plus littéraires comme Eugénie Grandet…

Avec le festival du film version 2021, qui se déroulera dans plusieurs lieux culturels de Compiègne et au cinéma Majestic, c’est l’assurance pour chacun de trouver le héros qui l’inspire !

Billetterie : En centre-ville, dans nos lieux de culture – Bibliothèque, Mémorial, Musée Vivenel, Espace Jean Legendre – le public pourra assister à des projections gratuites puis, à partir du jeudi 14 octobre 2021, le cinéma Majestic proposera des films récents en présence de réalisateurs et de leurs équipes. Réservations et achat des billets sur le site du cinéma Majestic.

festivaldufilm@compiegne.fr +33 6 42 90 54 46

Avec le thème Héros d’histoire, héros d’écran, la 20e édition du Festival du film de Compiègne vous permettra de croiser des héros de l’histoire, à commencer par Napoléon, Jeanne d’Arc, figure incontournable de notre territoire, mais aussi Van Gogh, Aretha Franklin, et Anne Frank. On y découvrira aussi des héros singuliers comme Jane Birkin, ou plus littéraires comme Eugénie Grandet…

Avec le festival du film version 2021, qui se déroulera dans plusieurs lieux culturels de Compiègne et au cinéma Majestic, c’est l’assurance pour chacun de trouver le héros qui l’inspire !

Billetterie : En centre-ville, dans nos lieux de culture – Bibliothèque, Mémorial, Musée Vivenel, Espace Jean Legendre – le public pourra assister à des projections gratuites puis, à partir du jeudi 14 octobre 2021, le cinéma Majestic proposera des films récents en présence de réalisateurs et de leurs équipes. Réservations et achat des billets sur le site du cinéma Majestic.

Festival du Film

dernière mise à jour : 2021-09-29 par